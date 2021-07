La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) no es planteja alterar la fórmula que regula el preu pel que Telefònica ha d’oferir els drets televisius del futbol, tot i les demandes d’Orange, fins d’aquí un any i mig com a mínim.

En la presentació d’un informe, el consell regulador Bernardo Lorenzo ha assegurat que les condicions que es van fixar quan l’operador va comprar Digital+ no caduquen fins d’aquí un any i mig. A partir d’aleshores sí que es plantejarà una renovació: «Quan això passi, llavors serà el moment en que la CNMC es plantegi si canvi el model o no. però encara és aviat per fer conjectures».