El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha obert un expedient sancionador a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel programa Bricoheroes, de Lluís Jutglar (Peyu) i Jair Domínguez.

Segons l’Àrea de Continguts del CAC, el programa presenta publicitat indeguda durant els episodis emesos els dies 5 i 6 de juliol per verificar el compliment de la normativa sobre l’emplaçament de productes. També ha detectat que hi ha set incidències per «falta d’advertència» de l’empresa anunciada, dues per «prominencia indeguda» i una per «prominència indeguda i incitació directa a la compra».

En el capítol emès el 5 de juliol titulat Com construir una caseta de gos amb Bricoheroes, el CAC considera que la publicitat que es fa de les empreses Femmés i Powerplus conté prominència i hauria d’estar advertida al principi i al final del programa, «així com a les tornades de les pauses publicitàries».

També en el programa Com construir un torrador de castanyes amb Bricoheroes, del mateix dia, el CAC considera que l’anunci que fan té prominència indeguda per influència del contingut.

Les infraccions seran sancionades amb multes des de 12.001 a 90.000€.