Jesús Javier Prado ha estat nomenat gerent del nou diari nacional amb seu a Madrid que Prensa Ibérica llançarà en l’últim trimestre de l’any sota la direcció del periodista Fernando Garea. Llicenciat en Ciències Empresarials per la Universitat de València i MBA per l’Institut d’Empresa, Prado acredita una trajectòria professional de 25 anys en Prensa Ibérica. Des d’octubre de 2019, després de la compra del Grup Zeta, ocupava la gerència de Prensa Diaria Aragonesa, que edita El Periódico de Aragóm. I, anteriorment, va ser gerent del diari Informació d’Alacant durant quinze anys. Prado assegura que «formar part de l’equip fundacional d’un nou mitjà de comunicació serà una gran experiència personal i un desafiament de primer ordre per al nostre grup». Cristina Sánchez de les Heras, fins ara directora comercial d’El Periódico de Aragón, assumeix la gerència de Prensa Diaria Aragonesa per «donar continuïtat al procés de transformació digital, a l’aposta per les noves tecnologies i al salt de qualitat que el diari ha viscut aquests dos últims anys».