RTVE ha anunciat que recuperarà el Festival de Benidorm com a mitjà per escollir el representant del concurs musical europeu. Després que es fes un anunci públic ahir on els mitjans estaven convocats a Benidorm per anunciar importants novetats sobre Eurovisió, la ciutat d’Alacant passarà a ser un punt de trobada anual per potenciar la música.

Amb aquest renovat mètode d’elecció, l’ens públic aposta amb més força que mai pel Festival de la Cançó. Aquesta trobada musical obre les seves candidatures a qualsevol que vulgui participar i donar a conèixer el talent. Estarà format per tres gales, «dos semifinals i gran final».