TV3 ha retirat de la seva graella d’estiu la reposició del programa ‘Bricoherois’, l'espai de Lluís Jutglar (Peyu) i Jair Domínguez, després de l’obertura per part del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) d’un període d’informació prèvia d’expedient sancionador al constatar un incompliment d’emplaçament de producte en diversos capítols de l’espai. No es tracta, doncs, d'un adeu definitiu si no evitar tornar a emetre uns episodis que estan essent investigats per publicitat indeguda.

Fonts de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) han explicat a Europa Press que la retirada del programa, que ja s’havia emès en digital i reposava ara la seva segona temporada a TV3, es deu a l’obertura d’expedient del CAC, i ha explicat que serà substituït per ‘Atrapa’m si pots’ i ‘No tenim vergonya’. Les mateixes fonts asseguren que l’espai presentat per Peyu i Jair Domínguez està en procés de gravació de la seva tercera temporada i que es miraran totes les indicacions del CAC per complir els requeriments.

Segons explica el CAC, en quatre capítols (emesos el 5 i el 6 de juliol) la presència de marques té prominència i hauria de ser advertida al principi i al final del programa, així com a la tornada de les pauses publicitàries, ja que pot constituir «un supòsit de publicitat prohibida».

Llei de comunicació audiovisual

Segons la llei general de la comunicació audiovisual, l’emplaçament de producte és una forma de comunicació comercial consistent a incloure, mostrar o referir-se a un producte de manera que figuri en un programa, sotmès a determinades condicions: el públic ha de ser informat a principi i final del xou i després de pauses publicitàries, no pot condicionar la responsabilitat ni independència editorial i tampoc incitar a la compra.

L’informe del CAC afirma que les quatre edicions analitzades de ‘Bricoherois’ contenen referències a productes, serveis o marques, de les quals set es presenten com a emplaçament de producte amb prominència, però sense elements que la facin indeguda, malgrat que detecta falta d’avisos a principi, final i tornada de publicitat. En tres casos es presenten com a emplaçaments de producte amb prominència indeguda i una d’aquestes tres, «incita directament» a la compra del producte.

El CAC ha assenyalat que l’eventual incompliment del deure d’informar clarament el públic de l’emplaçament al principi i final del programa, i l’eventual incitació directa a la compra i prominència indeguda d’aquest producte es tipifica com a infracció greu, que segons la llei pot anar dels 12.001 als 90.000 euros.

Polèmica amb la Guàrdia Civil

El programa ja es va veure embolicat en una altra polèmica fa unes setmanes, quan va ser denunciat per l’Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) per preguntar si amb un tros de ferro es podria enfonsar el crani d’un agent de l’institut armat.