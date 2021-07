El 19 de juliol es va engegar el rodatge de la coproducció de TV3 Suro, el primer llargmetratge del cineasta Mikel Gurrea, i que s’allargarà fins el 19 d’agost en diferents localitats de l’Empordà.

La trama tracta sobre l’Elna i l’Ivan que, a punt de tenir el seu primer fill, decideixen deixar la ciutat i traslladar-se al bosc per reactivar l’explotació de suro que ell ha heretat.

El repartiment està encapçalat per Vicky Luengo i Pol López, i el completen tant actors no professionals com llevaitares i treballadors del bosc provinents de comarques com l’Alt i el Baix Empordà, la Selva i el Maresme, que s’han incorporat a la producció després d’un llarg procés de càsting realitzat durant un any i mig per tot el territori català.

Suro és una producció de les productores catalanes Lastor Media i Malmo Pictures amb la col·laboració de l’empresa basca Irusoin. Signa el guió de Suro el mateix Mikel Gurrea, amb Francisco Kosterlitz com a coguionista. L’equip tècnic el conformen, entre d’altres, el director de fotografia Julián Elizalde, la muntadora Ariadna Ribas o el dissenyador de so Xanti Salvador.

Segons el seu director, Suro pivota sobre la tensió entre el conflicte del dintre i el de fora.