Els capítols del programa Bricoheroes previstos per aquest estiu van ser retirats de la graella de la programació de TV3 el dijous 22 de juliol. L’eliminació dels capítols del programa conduit per Lluís Jutglar (Peyu) i Jai Domínguez arriba després que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) presentés una sentència dilluns contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per les infraccions greus per l’ús de «publicitat indeguda» que va detectar a un informe sobre els que capítols que es van emetre els dies 5 i 6 de juliol. D’altra banda, ahir Pey i Jair Domínguez van estar rodant a la Facultat de Magisteri de la UdG.