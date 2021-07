RTVE Catalunya acaba de remodelar el seu equip, després de l’arribada d’Oriol Nolís com a nou director del centre territorial.

Juntament al seu nomenament i al de Soraya Rodríguez com a nova responsable de Ràdio 4, l’emissora en català de la corporació un dels càrrecs principals que quedaven per conèixer-se era el de direcció de programes informatius, ja que estava ocupat per Rosa María Quitllet i ara serà responsabilitat de Rafael Lara.

A més d’aquest, la seu de Catalunya oficialitza altres cinc nomenaments, seguint amb tònica d’aquest mes de juliol, marcada per la revolució en l’organigrama global de la corporació.