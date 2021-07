Joc de cartes estiu comença la seva ruta gastronòmica pel país amb la versió d’estiu. El millor restaurant mariner de la Barceloneta, aquest dijous 29, a les 22.05 a TV3. El primer capítol portarà els espectadors fins al barri mariner per excel·lència de Barcelona, la Barceloneta, a la recerca, com no podia ser d’una altra manera, del seu millor restaurant mariner.

El primer restaurant que concursarà serà Ca la Montse, un negoci amb 64 anys d’història al barri, que actualment gestiona el matrimoni format pel Jordi i la Rosi. La següent parada la faran al Merendero de la Mari, regentat per una altra família de restauradors de tota la vida de la Barceloneta i on el Marc coneixerà la Rosa Mari i el seu fill Jordi. I, per acabar, visitarà el restaurant La Peninsular, on les amfitriones seran dues germanes bessones, la Marta i la Natàlia, que estan al capdavant d’un altre dels restaurants més emblemàtics del barri.

Quina de les tres parelles aconseguirà desplegar millor la seva xarxa? Quin restaurant s’endurà el premi de 3.000 euros i aconseguirà pescar el títol del millor restaurant mariner de la Barceloneta?