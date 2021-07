Queden poc més de tres mesos perquè Dexter es retrobi amb els seus fidels. Showtime ha fixat data d’estrena del revival de la sèrie, que arribarà a la pantalla aquesta tardor sota el nom de Dexter: New Blood. En concret, la nova tanda de deu capítols s’estrenarà a la cadena de pagament el 7 de novembre i arribarà a Espanya poc després a Movistar+. A més, juntament amb l’anunciada de la data i el títol d’aquest retorn, Showtime ha llançat un tràiler on es pot veure al protagonista presumint de nova identitat. «Sempre he tingut els meus dimonis i vaig decidir marxar», assegura.