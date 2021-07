La mort de Guillem, la pel·lícula amb participació de TV3 dirigida per Carlos Marques-Marcet, ha rebut el Premi a millor llargmetratge al Festival de Cinema i Televisió Reino de León, que es va celebrar del 16 al 24 de juliol.

la història tracta sobre Guillem Agulló i Salvador, un jove de 18 anys militant de l’esquerra independentista i contra el feixisme, que és assassinat d’una punyalada al cor per un grup de neonazis l’11 d’abril del 1993. Destrossats, els seus pares, en Guillem i la Carme, lluitaran perquè no es manipuli la mort del seu fill i no sigui considerada fruit d’una simple baralla entre bandes. El camí, ple d’obstacles, amenaces i d’una guerra bruta mediàtica, estarà a punt de destrossar la família, que haurà d’aprendre a viure fent el dol per la mort d’un fill mentre lluita per la seva memòria, que, de mica en mica, esdevé el símbol d’una causa que ells no s’havien pensat mai que encapçalarien. La mort de Guillem és una producció de Lastor Media, SUICAfilms i Som*Batabat Produccions.

Com a millor documental ha guanyat Cartas Mojadas de Paula Palacios, i el guardó al millor curtmetratge de ficció ha estat per Fase 5, de Carles Valdés. El millor curtmetratge animat ha estat Homeless Home, d’Alberto Vázquez.