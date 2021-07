Núria Llorach videpresidenta de la CCMA. ha explicat al Parlament que des d’aquest organisme «no ens conformem, no podem estar d’acord amb aquest segona proposta que planteja el Govern espanyol» i ha informat que «tant en la primera informació pública de l’avantprojecte de llei com ara, en la segona, hem proposat al govern un total de 28 al·legacions per ser presentades a la Secretaria d’Estat al text».

El detall de les al·legacions correspon, entre altres aspectes, a la defensa del caràcter de la CCMA com a servei públic, que l’avantprojecte tendeix a diluir, «fet que pot comportar fins i tot riscos fiscals». Es reclama també el mateix tracte que rep RTVE pel que fa a la reserva d’espai radioelèctric, ja que «l’avantprojecte garanteix aquest espai a RTVE i a ningú més, i això representaria un gran risc per a les emissions de la CCMA en les futures reordenacions de freqüències, a mesura que avanci el desplegament del 5G».

En matèria de finançament, la CCMA proposa augmentar la contribució prevista dels operadors privats, del 5 al 10%, més d’acord amb el que passa als altres països europeus: «L’avantprojecte preveu que hi destinin el 5% dels ingressos, mentre que els operadors públics hi haurien de destinar el 6%, com ara».

Per a Llorach, cal protegir la Generalitat de la invasió de competències en l’organització de la prestació del servei públic de comunicació audiovisual, que implica la definició del mandat marc o el contracte programa, per exemple.

Pel que fa a la situació econòmica a la CCMA, la vicepresidenta ha reafirmat que, «amb un escenari de pressupost prorrogat del 2020 que no té en compte la caiguda dels ingressos publicitaris a causa de la pandèmia, les aportacions inicialment previstes per part de la Generalitat resulten insuficients». I ha detallat que «tot i ajustar la despesa al pressupost, la previsió de tancament presenta un dèficit de 7 M€ si no es rep l’aportació de la Generalitat sol·licitada que permeti compensar aquesta davallada dels ingressos». És per poder mantenir allò que hem tingut a la graella fins ara.