La segona temporada de Desaparecidos ha començat el rodatge amb importants novetats dins del seu equip tècnic i artístic. Al canvi de productora s’hi suma ara la sortida del repertori principal de Maxi Iglesias, que deixa el seu lloc al colombià Edgar Vittorino (Vivir sin permiso).

L’actor, al qual durant aquest últim any hem anat veient també en altres sèries com Física o Química: El reencuentro i Valeria, no seguirà a la ficció de Mediaset i Amazon Prime Vídeo tot i ser un dels protagonistes principals de la primera tanda de capítols interpretant el paper de Rodrigo Medina, subinspector policial amb Santiago Abad (Juan Echanove).