Des que La peste es va convertir en la primera sèrie a participar en la Secció Oficial del Festival de cinema de Sant Sebastià, la producció original de Movistar+ no s’ha perdut ni una sola cita del prestigiós certamen basc, i aquest any no n’és cap excepció.

En aquesta ocasió, l’escollida ha estat La fortuna, on els sis episodis es projectaran a l’Auditori Kursaal durant la 69a edició del festival, que se celebrarà entre el 17 i el 25 de setembre.

La sèrie, la primera que dirigeix Alejandro Amenábar, participarà fora de concurs en la selecció oficial abans d’estar a disposició dels usuaris de Movistar+. Ara per ara, no s’ha concretat la data d’estrena, que és prevista per a finals de setembre. A partir d’aquest moment, podrem embarcar-nos en aquesta aventura internacional, que ha estat produïda per AMC Studios.

El protagonista de La fortuna és Álex Ventura, interpretat per Álvaro Mel, un jove diplomàtic que defensarà la posició del seu país davant Frank Wild (Stanley Tucci), un aventurer que es dedica a saquejar el patrimoni enfonsat a les profunditats marines.

Al repartiment també hi ha Ana Polvorosa, Karra Elejalde, Pedro Casablanc, Manolo Solo, Blanca Portillo, Clarke Peters i T’Nia Miller.