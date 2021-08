Es confirma que la mítica sèrie britànica Doctor Who quedarà escapçada. L’actriu Jodie Whittaker, protagonista de la ficció des del 2018, s’acomiadarà de l’audiència la tardor del 2022, segons ha anunciat la BBC.

Juntament amb ella també marxarà Chris Chibnall, showrunner de Doctor Who des del 2017. Chibnall està escrivint i produint la pròxima temporada de la sèrie, que s’emetrà a finals del 2021, després de la qual arribaran dos capítols especials: el primer, programat per al dia de Cap d’Any del 2022; i el segon, previst per a la primavera del mateix any.

Encara no s’ha fet públic qui farà el relleu a Whittaker.