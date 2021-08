Per anunciar la renovació de la sèrie, Netflix ha volgut fer un joc amb els fans, als quals ha enviat un paquet on es podia llegia: «No obrir fins al 29 de juliol». Arribada la data esperada, el misteri s’ha resolt: hi haurà segona temporada de Sweet Tooth: El niño ciervo.

L’anunci incloïa una barra de xocolata, el dolç preferit de Gus, el protagonista que és meitat nen meitat cérvol.

Sweet Tooth trenca així la tendència de Netflix de cancel·lar les seves últimes propostes basades en llibres de gèneres fantàstics o còmics, com Maldita, Los irregulares, i Jupiter’s Legacy. La sèrie, creada per Jim Mickle, és protagonizada por Christian Convery.