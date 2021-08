Avui, a les 22.05 h, TV3 estrena els dos últims capítols de 22 de juliol, la sèrie que narra el trauma social que va experimentar Noruega després dels atemptats terroristes d’Oslo i Utoya el 22 de juliol del 2011. La sèrie, que s’emet coincidint amb el desè aniversari d’aquells fets, aborda el tema des d’una perspectiva tant política com emocional.

En el desenllaç de la sèrie, comença el judici a Anders Breivik amb certa polèmica, ja que l’informe forense ha determinat que pateix un trastorn mental, i l’Eivind decideix deixar la feina, defraudat amb el funcionament del sistema.

22 de juliol és una minisèrie de televisió noruega de 6 episodis que narra aquests fets reals a través d’uns personatges ficticis que mostren com va afectar aquesta tragèdia persones de diferents orígens i entorns socials. Entre els protagonistes hi ha professionals sanitaris, periodistes, professors, policies, treballadors immigrats i activistes polítics, tots amb la seva visió particular d’uns fets que van commocionar el món.

A través de diverses trames, la sèrie posa en dubte la perfecció institucional noruega i la idea d’estat del benestar.

La sèrie està creada, escrita i dirigida per Sara Johnsen i Pål Sletaune.