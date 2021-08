L’actor estatunidenc Jay Pickett, conegut pels seus papers a General Hospital, Port Charles i Days of Our Lives, va morir el 30 de juliol del 2021 als 60 anys mentre rodava una pel·lícula anomenada Treasure Valley. Tal com ha indicat Travis Mills, el director del film, l’artista estava muntant a cavall quan va passar la tragèdia. «Jay Pickett, el nostre protagonista, guionista i productor d’aquesta pel·lícula, va morir de cop mentre érem en una localització preparant-nos per filmar una escena. No hi ha explicació oficial per la causa de la seva mort, però sembla haver estat un atac de cor», va dir Mills, que després va fer afalacs a l’actor.