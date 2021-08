La primera visita de Will Smith a ‘El hormiguero’ va suposar un abans i un després en la història del programa. De fet, l’actor internacional va forjar una relació d’amistat amb Pablo Motos que els va portar fins i tot a desenvolupar un projecte que, malgrat això, finalment no va poder tirar endavant.

El presentador ha recordat, com ja havia explicat en alguna ocasió, que van planejar adaptar el format d’Antena 3 als Estats Units. Al programa ‘El sentido de la birra’ de Ricardo Moya a Youtube, Motos ha donat més detalls sobre la idea que havia desenvolupat amb Will Smith i ha explicat els motius pels quals no va arribar a bon port.

«En la seva tercera visita al programa, em va dir que féssim una empresa per vendre ‘El hormiguero’ als Estats Units. Vam estar a punt de vendre’l a l’NBC, abans de ‘Saturday Night Live’, però tenien moltes reserves perquè els ‘muppets’ (les formigues) es relacionen amb l’infantil. Hi havia un element que els agradava molt, que era la ciència», va revelar el presentador.

Tanmateix, molts programes nord-americans van començar a introduir aquest element diferenciador en els seus continguts, capgirant els plans de Pablo Motos i Will Smith: «Se’n va anar en orris i allà va quedar el projecte».

Pel que fa a la seva relació amb el protagonista de pel·lícules com ‘Men in Black’, el rostre d’Antena 3 va afirmar que són «amics de veritat». «Vam connectar de seguida. És com quan et presenten algú, el mires i saps que aquesta persona és igual que tu», va confessar.