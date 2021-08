No és la primera vegada que els famosos participen a programes que els fan exercir una professió diferent a la seva. A El suplent, per exemple, personatges com Carme Ruscalleda o Gerard Quintana es posaven a donar classes a nois i noies d’institut.

A aquest tipus de programa ara s’hi suma, a partir d’avui a les 22.05, L’au pair, el nou programa de quatre capítols de TV3 en el qual diverses figures del món de la música, l’espectacle i els mitjans de comunicació catalans fan de cangurs.

L’experiència dura un dia sencer encara que alguns dels protagonistes els pot semblar una setmana sencera, ja que és tot un repte cuidar de nens als quals no coneixen i que, en absència dels seus pares, es creuen els autèntics amos de la casa.

Cada capítol entrellaça les històries de dues cases, d’aquesta manera es poden comparar i l’audiència pot apreciar la destresa de cada famós amb els petits i com, a mesura que avança el dia, el cansament va fent efecte tant als adults com als menors. La veu en «off» de Roger de Gràcia ajuda a no perdre’s cap detall del que passa a cada casa, posant cullerada a les situacions més estressants (sobretot, pels famosos). Miki Nuñez o Elisenda Carod en seran alguns dels protagonistes.