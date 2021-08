El 2016 naixia la productora Hello Sunshine per iniciativa de l’actriu Reese Witherspoon i el seu soci Seth Rodsky. Una companyia que, després de cinc anys de recorregut, ha estat objecte d’una de les més grans negociacions de la història de Hollywood, després que l’estatunidenca hagi aconseguit vendre-la per 900 milions de dòlars (758 milions d’euros) a una filial encara sense nom, propietat del fons privat equity Blackstone.

Witherspoon ha arribat a l’acord de seguir present al consell d’administració de la companyia, juntament a la seva actual CEO, Sarah Harden, de la mateixa manera que mantindrà un paquet d’accions de l’empresa.