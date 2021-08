Alberto Chicote s’ha convertit en un dels rostres més habituals de la petita pantalla. Després de formar part de programes com Pesadilla en la cocina o Top Chef, el popular cuiner retorna amb un nou projecte, Fuera de mapa, un programa on viatjarà amb famosos per tot el món.

El format té previst començar les gravacions a finals d’agost i s’emetrà previsiblement a laSexta al llarg de la propera temporada, segons ha informat YoTele i ha pogut confirmar FormulaTV.

El xef deixarà a un costat els fogons i es convertirà en entrevistador per recórrer el món amb diferents personatges coneguts del nostre país.