Joc de trons s’ha convertit en una de les ficcions més reeixides a escala mundial. No obstant això, aquest fenomen no sempre és ben portat pels seus protagonistes. És el cas de Kit Harington, que va interpretar l’inoblidable Jon Snow, un personatge fictici de la saga de llibres Cançó de gel i foc de l’escriptor nord-americà George R. R. Martin.

En una entrevista amb The Jess Cagle Show, del programa SiriusXM, l’actor ha revelat que la gran popularitat i repercussió del seu personatge a Joc de trons li va ocasionar algunes dificultats: «Per ser honest, vaig patir certs problemes de salut mental durant el final i després de la sèrie. Crec que es va deure directament a la naturalesa de la ficció i al que havia fet durant anys», ha detallat l’intèrpret, de 34 anys.

«El paper i especialment el nivell de fama a què vaig ser empès, va ser molt per a algú tan jove i acabat de sortir d’una escola de teatre», va afirmar l’actor per explicar el nivell de pressió a què es va veure sotmès, que el va portar a deixar de treballar durant tot un any un cop acabada la sèrie.