La marca de xocolatines Snickers ha causat una enorme polèmica amb la seva última campanya. L'anunci protagonitzat per l'influencer i exconcursant de 'GH VIP' Aless Gibaja ha causat la indignació de milers d'usuaris a xarxes que han criticat el marcat caràcter homòfob d'aquest.

Parece ser que comiendo @snickers_es se te quita la pluma y ya “estás mejor”. ¿Pero cómo sigue habiendo campañas así? 🤮 #Homofobiapic.twitter.com/ccdtn7BfAw — Mario Montes (@mariomnts) 4 de agosto de 2021

En l'espot, Gibaja es troba en un "xiringuito" de platja al costat d'un altre home i li demana al cambrer un "sexy suc de taronja amb vitamines A, B i C". El cambrer, amb cara d'estupor, li ofereix un producte de la marca, i tot seguit Gibaja deixa de ser ell per a convertir-se en un home heteronormatiu. La cosa no acaba aquí i el seu acompanyant li pregunta: "Millor?". Al que el reconvertit Gibaja respon: "Millor".

La campanya, titulada "no ets tu quan tens gana" i produïda per l'agència Contrapunt BBDO, ha estat retirada del perfil de Snickers després de diverses hores acumulant queixes d'usuaris en els comentaris. De fet, diferents perfils públics com el diputat Íñigo Errejón han denunciat que es rebutgi la "ploma" en un anunci: "A mi no em fa gràcia estigmatitzar i riure's de la ploma. Menys encara en un estiu en el qual es multipliquen les agressions a persones LGTBI".

"Des de la marca Snickers ens prenem els drets d'igualtat i inclusió molt de debò i creiem que qualsevol persona té el dret de mostrar-se tal com és", comença el comunicat de la marca, que demana disculpes "pel malentès que hagi pogut causar la nostra nova campanya publicitària". "En cap moment s'ha pretès estigmatitzar ni ofendre a cap persona ni col·lectiu. En aquesta campanya en concret es buscava transmetre d'una manera simpàtica i despreocupada que la fam pot fer canviar el teu caràcter", es justifica l'empresa.