Cada cop falta menys per al retorn dels icònics personatges de Sexo en Nueva York amb el reboot d’And Just Like That . Fa un parell de setmanes els seguidors de la ficció estatunidenca van gaudir d’algunes imatges del rodatge en les quals Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis passejaven pels carrers de Nova York, i ara s’ha pogut veure un altre dels protagonistes principals, l’inolvidable Mr. Big, interpretat per Chris Noth, que torna a la ficció d’HBO Max per retrobar-se amb la seva estimada Carrie.

La mítica parella formada per Carrie Bradshaw i Mr.Big ja s’ha deixat veure al set de rodatge d’And just like that.