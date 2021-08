Disney + ha confirmat la data d’estrena de la nova entrega de la saga American Horror Story. Serà el 22 de setembre a través del seu canal Star. Titulada Double Feature, la nova temporada, que consta d’un total de set episodis, s’estrena a la plataforma en streaming dos anys després de l’última entrega, 1984, emesa a través de la cadena FX, propietat també del grup Walt Disney. El nou títol de la franquícia destaca per explorar, en cada un dels seus episodis, una temàtica i un escenari diferent que va des d’una casa encantada, un manicomi i un aquelarre de bruixes fins a un espectacle ambulant de monstres, un hotel amb una història fosca i assassina i un campament d’estiu igualment assassí.

La desena temporada de la ficció de terror creada per Ryan Murphy es divideix en dues parts amb una temàtica diferent. La primera part porta per títol Ride Tide, mentre que la segona es desenvoluparà sota el nom de Death Valley. Encara que ni els seus creadors ni la plataforma han volgut revelar gaires detalls sobre les trames, els primers avançaments mostren com les primeres entregues giraran al voltant d’un terrorífic univers submarí, farcit de criatures malvades, mentre la segona serà protagonitzada per éssers extraterrestres.