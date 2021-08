Nova multa a Mediaset España per l’horari protegit. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat el grup amb 521.003 euros per emetre contingut mal qualificat i per l’emissió de continguts inadequats en aquesta franja. Aquesta quantitat és el còmput de tres infraccions: una de 200.001 euros, una altra de 161.001 i una altra de la 160.001. Les tres infraccions, considerades «greus», es van cometre el 8 d’abril d’aquest any durant l’emissió de Sálvame Naranja, és a dir, la part del programa que està més restringida.

La part més llarga del programa té una qualificació de NR7, però per a la CNMC es van emetre continguts que per la temàtica i les imatges són inadequades per a «menors de 16 anys», segons la resolució. En concret es tracta del documental sobre Rocío Carrasco, amb l’exposició detallada de greus conflictes emocionals i experiències traumàtiques. El grup hauria incomplert la Llei General de Comunicació Audiovisual. Mediaset podrà interposar el recurs davant l’Audiència Nacional.