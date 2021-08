Han passat quatre anys des que American Crime Story va decidir escollir el cas Lewinsky com a fil conductor de la nova temporada de la sèrie i, després de molt temps de rodatge i postproducció, per fi FX ha llançat el primer avançament d’Impeachment.

La sèrie, que en temporades anteriors havia narrat casos reals d’assassinats com el de O.J Simpson o Gianni Versace, ha decidit posar al punt de mira de la nova temporada l’expresident d’Estats Units, Bill Clinton.

Només de començar, el tràiler oficial d’Impeachment ens contextualitza la trama: «El 1995, a Washington DC, el president dels Estats Units va tenir un romanç secret amb una becària de 22 anys». I, d’esquena, veiem la que representa Monica Lewinsky (interpretada per Beanie Feldstein) adreçant-se al despatx oval de la Casa Blanca, on es troba amb el president.

Així, American Crime Story: Impeachment es basa en el llibre A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President i en l’escàndol sexual més famós dels anys 90, entre Bill Clinton i Monica Lewinsky, que van portar finalment el president a un judici polític (l’anomenat Impeachment). Clive Owen interpretarà Bill Clinton i Edie Falco a Hillary.