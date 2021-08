‘First Dates’ va rebre aquesta setmana un comensal amb les idees clares. Cristian va explicar que durant molt temps es va amagar per viure en un poble i ser homosexual fins que va aconseguir alliberar-se i disfrutar de la vida. Durant la pandèmia va crear el seu propi negoci: un estudi de tatuatges que li va molt bé. Després d’aquest ordre en la seva vida, va decidir fer el pas per conèixer algú que el complementés al programa de Cuatro.

«Busco un noi que sigui més viril. Quan veig els braços marcats amb les venes, un bon nas, uns bons peus del 43 en endavant, em torno boig», li va dir a una de les cambreres al posar els peus al restaurant.

Per sorpresa, Cristian es va trobar el seu homònim Cristian. Va comentar que el seguia a Instagram i que fins i tot alguna vegada van arribar a entaular conversa per xarxes. «Vaig anar al seu darrere perquè em va agradar. M’encanten els rapats i calbs. No va quallar en aquell moment, per alguna cosa serà», va explicar.

Finalment, després del sopar, la parella de comensals va acudir al reservat del local, on es van fer el seu primer petó.