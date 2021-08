Els seguidors de la sèrie Stranger Things encara hauran de tenir una mica de paciència. Netflix ha fet oficial que la quarta temporada d’una de les seves produccions estrella no arribarà fins al 2022. No obstant això, la plataforma va llançar divendres passat un nou teaser de la temporada, de tan sols 30 segons de durada, que serveix d’aperitiu. «El món ho ha estat esperant. El 2022 torna el fenomen Stranger Things», diu el vídeo , en què els seus joves protagonistes es preparen per a l’arribada d’alguna cosa que canviarà les seves vides. Cal recordar que el rodatge de la nova temporada s’ha vist durament afectat per la pandèmia de la covid-19.