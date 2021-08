Entre els molts projectes de ficció en els quals treballa Netflix als Estats Units es troba Uncoupled, una nova comèdia que tindrà com a protagonista l’actor Neil Patrick Harris, l’incorregible Barney Stinson de How I Met Your Mother. Segons avança el portal Deadline, la ficció està creada i produïda per Darren Star, productor i creador de la reeixida Emily in Paris, i Jeffrey Richman, productor executiu de Modern Family. La sèrie se centrarà en la història de Michael, un home que creu que la seva vida és perfecta fins que el seu marit l’abandona. A partir d’aquesta premissa, la ficció reflexiona, amb humor, sobre el fet de ser solter als 40 anys.