La dècada dels anys vuitanta va ser un esclat de moviments socials i contraculturals importantíssims arreu del món, i Espanya tampoc no es va quedar enrere. És per això que ara el servei de pagament Atresmedia s’ha associat amb Producciones del Barrio per tirar endavant una sèrie documental sobre aquesta època.

El protagonista serà el mític actor Andrés Pajares, que va ser tota una icona de la indústria del cinema els anys vuitanta. Així, la docusèrie es titularà Pajares & CIA i voldrà ser una mirada crítica sobre la revolució social que va suposar el cinema i les seves celebritats durant aquella dècada a Espanya.