Rafael Santandreu continua fent parlar a les xarxes socials. Després que es desmentís la seva incorporació com a col·laborador a ‘La hora de la 1’, usuaris de Twitter han recuperat el clatellot que Andreu Buenafuente va fer al mediàtic psicòleg a ‘Late Motiv’ al revelar que li havia enviat prèviament les preguntes i respostes per a l’entrevista que van tenir el 2017: «No m’havia passat mai en la meva carrera professional».

Ahora que se habla tanto del psicólogo televisivo de dudosa profesionalidad, podéis ver cómo en esta entrevista Buenafuente acabó con él en minuto y medio sin despeinarse y con la elegancia y el arte que le caracterizan. La cara del invitado lo dice todo. pic.twitter.com/kmEdcsBSpZ — Dany Blázquez (@danyblazquez) 9 de agosto de 2021

«Ho fem des del meu equip editorial perquè els periodistes fan molt males preguntes. De vegades et pregunten coses que un no vol respondre. A més, el meu passat com a professor universitari em diu “dona-li les preguntes i les respostes”» va explicar Santandreu. «Llavors, confirmem que eres un professor repel·lent, no?», va fer broma l’humorista, arrencant les rialles i l’aplaudiment del públic.

«És que ho havia de dir. Ho entendràs, no? I, a més, saps el que passarà, no? No la utilitzarem (la llista de preguntes i respostes). La tindrem aquí, per si de cas, però jo treballo d’això. Imagina’t que això es posa de moda, cada convidat porta la seva entrevista feta, em substitueixen per una màquina i em quedo sense feina. Llavors, no seria feliç i compraria el teu llibre», va continuar Buenafuente.

TVE desmenteix el fitxatge de Rafael Santandreu

Rafael Santandreu va comunicar a les xarxes socials que tindria una secció pròpia al magazín matinal de TVE, cosa que va generar una allau de crítiques a causa de les perilloses afirmacions que ha fet en el passat. No obstant, la mateixa televisió pública ha negat que compti amb ell en la seva tertúlia. «Ni hi és ni se l’espera a RTVE», han explicat fonts de la corporació pública a Bluper. D’aquesta forma, des de TVE deixen clar que entre els seus plans no s’ha trobat mai el fitxatge de Santandreu. De fet, aquest dilluns no hi va haver ni rastre d’ell pel programa.

El motiu de les queixes dels espectadors no va ser cap més que les perilloses afirmacions que ha arribat a realitzar Santandreu: «La depressió te la provoques tu, només si t’esforces molt aconseguiràs deprimir-te». «Deprimir-se o estressar-se és molt difícil, quan aprens a canviar-ho, simplement desapareix i tornes a ser genial», va comentar en una entrevista.