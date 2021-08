La hora de La 1 va tornar ahir a la graella de La 1 de Televisió Espanyola amb algunes novetats i cares noves, entre elles la del psicòleg i escriptor Rafael Santandreu, que tindrà secció setmanal al programa. El psicòleg barceloní, conegut per ser un dels defensors de la coneguda com a «psicologia positiva», ha tractat diversos personatges famosos com Paz Padilla o Pilar Rubio i és l’autor d’un dels llibres del moment, Sin Miedo. També és autor de frases com «la depressió te la provoques tu, només si t’esforces molt, aconseguiràs deprimir-te». El fitxatge de Santandreu per la cadena pública ha aixecat una gran polèmica a les xarxes socials.