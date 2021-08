A poc a poc es van coneixent els intèrprets que es posaran a la pell de la nova família Addams a Wednesday, la sèrie que prepara Tim Burton per a Netflix i amb la qual recupera un dels personatges més icònics de la història de cinema i la televisió.

La plataforma ha confirmat que Catherine Zeta-Jones serà Morticia Addams en aquest projecte. La reconeguda intèrpret, que va guanyar l’Oscar a millor actriu de repartiment l’any 2003 pel seu paper a Chicago, recollirà el testimoni d’altres actrius que han donat vida a la matriarca dels Addams com Carolyn Jones (en la sèrie dels 60) o Anjelica Huston (a la pel·lícula La família Addams i la seva seqüela).

Zeta-Jones passa a formar part de l’elenc encapçalat per Jenna Ortega (You, Jane the virgin), que interpretarà Wednesday durant els seus anys com a estudiant a l’Acadèmia Nevermore. Qui també s’incorpora al projecte dirigit per Burton és Luis Guzmán, conegut pels seus papers secundaris en una llarga llista de pel·lícules. L’actor porto-riqueny donarà vida a Gomez Addams, el marit de Morticia.

La nova sèrie se centrarà en la filla adolescent dels Addams, que intentarà dominar les habilitats psíquiques que estan despertant al seu interior.