Un nou capítol de Joc de cartes, el concurs gastronòmic amb més èxit de la televisió catalana, s’emet aquesta nit a les 22.05. En aquesta ocasió, Blanes serà protagonista del capítol de l’edició estiuenca de Joc de cartes, que es va iniciar el dia 29 de juliol al barri de la Barceloneta de la capital catalana.

Concretament, els protagonistes seran els tres restaurants participants: el T3, La Balma i Va de Catas, i caldrà saber quin d’ells va ser l’escollit «el millor restaurant amb producte local». El recorregut comença amb Va de Catas, on el cap de sala i propietari, Jairo, i el cambrer, Franc, presumeixen de cuina avantguardista per a paladars tradicionals que fan a partir de productes de proximitat.

La segona parada es farà a La Balma, un restaurant recentment reinventat com a conseqüència de la crisi generada per la covid, i que és dirigit per la parella formada per la Bibiana i en Toni, dos pols oposats que es complementen.

Finalment, la darrera parada serà al T3, un establiment gestionat per dos amics i socis blanencs de tota la vida, l’Elena i l’Alberto.

Tot i això, no tot serà gastronomia: Marc Ribas també aprofitarà l’ocasió per conèixer els entorns més emblemàtics de la zona que donen la benvinguda a la Costa Brava.