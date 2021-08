Després de molts mesos amb problemes de salut greus, l’actriu Una Stubbs va morir dimecres passat als 84 anys. Segons ha declarat el seu representant a la BBC, la senyora Hudson de la sèrie Sherlock ha mort al seu domicili d’Edimburg acompanyada de la seva família més propera. «Una notícia molt trista. Era una actriu brillant que es va convertir en una incondicional de les nostres pantalles durant dècades.», va declarar Oliver Dowden, secretari de Cultura del Regne Unit, a través d’un comunicat oficial. L’actriu, que havia treballat en sèries com Till death us do part o Doctor Who, era coneguda pel seu paper de Sra. Hudson a Sherlock.