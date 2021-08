L’actriu nord-americana Christina Applegate, coneguda per sèries com Matrimoni amb fills i Dead to me, ha revelat en el seu compte de Twitter que té esclerosi múltiple: «Hola, amics. Fa uns mesos vaig ser diagnosticada d’esclerosi múltiple. Ha estat un viatge estrany. Però m’han donat suport altres persones que sé que també pateixen aquesta malaltia. Ha estat un camí dur. Però, com tots sabem, el camí continua si no és que hi ha algun imbècil es posi pel mig», ha ironitzat la intèrpret, que fa uns anys va ser diagnosticada d’un càncer de mama que va aconseguir superar. L’actriu, que el novembre farà 50 anys, va demanar privacitat d’ara endavant i va donar les gràcies als seus seguidors.