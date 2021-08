La Vuelta 2021, el gran esdeveniment ciclista del país, va donar el tret de sortida a la seva 76a edició ahir a la catedral de Burgos, on es van aplegar els millors ciclistes del món per recórrer el nord de la península en una cursa dividida en 20 etapes i un total de 3.417 quilòmetres, i que té lloc del 14 d’agost al 5 de setembre.

La cursa, que es pot gaudir a través de RTVE, està comentada pels periodistes Pedro Delgado i Carlos Andrés als canals següents: La 1, Teledeporte, RNE, el web de RTVE i RTVE Play, la nova plataforma de vídeos segons demanda i directes. A més, els comentaristes van acompanyats puntualment per Purito Rodríguez, Juan Carlos García i Jaume Palomar com a redactor de Telediario i informatius.

Espanya està representada pels ciclistes Mikel Landa, Enric Mas i Alejandro Valverde, que lluitaran per aconseguir que el premi es quedi a casa. Tot i això, caldrà que s’enfrontin a Primož Rogli, guanyador de les últimes edicions de La Vuelta, Egan Bernal, Richard Carapaz, Tom Pidcock i Alexander Vlasov, que tampoc no els ho posaran gens fàcil.

Malauradament, aquest any no està permès el públic per tal de mantenir al màxim els protocols i les restriccions per covid.