Mentre els fans incondicionals estan esperant amb candeletes l’arribada de la tercera temporada d’American Crime Story, que, tal com ja es va anunciar, estarà ambientada en la relació entre Bill Clinton i Monica Lewinsky el 1995 a la Casa Blanca, Ryan Murphy, productor de la sèrie, ja sap com serà la quarta temporada. Tot i que, per suposat, encara no se sap la data d’estrena ni el títol oficial de la temporada, Murphy ha escollit la mítica discoteca de Nova York Studio54 com a nou escenari dels fets. Studio54 va ser una discoteca molt popular entre les celebritats del moment durant el 1977, encara que ben aviat va haver de tancar per frau fiscal.