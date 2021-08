Alien (Ridley Scott, 1979), una de les pel·lícules de ciència ficció més mítiques dels últims anys, també es convertirà en sèrie.

Encara que el projecte es troba en una fase molt inicial i, per ant, amb pocs detalls, són moltes les expectatives que s’han creat al respecte, ja que Noah Hawley serà l’encarregat de produir i desenvolupar l’adaptació de la nova sèrie. Hawley està treballant per la cadena estatunidenca FX,cadena des d’on s’emetrà la nova versió de la història el terrorífic extraterrestre.

Un dels altres avançaments els ha fet John Landrag, màxim exacutiu d’FX, que ha assegurat que «se sent part de l’univers cinematrogràfic» que l’ha permès tenir la llibertat de poder experimentar al mateix moment que mantenir la originalitat de l’obra.

Pel que fa la data d’estrena, el directiu de FX ha volgut deixar clar que té «l’esperança que la sèire vegi la llum el 2023». «Probablement sortirà el 2023, però volem que es faci bé», ha insistit. Així, queda clar que encara no hi ha una data definitiva i que el projecte està, tot just, en la primera fase de creació. Landrag també ha volgut subratllar que una història de ciència ficció i terror com aquesta és una autèntic repte i que, per tant, vol treballar per mantenir al màxim els detalls.