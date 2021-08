Mediterráneo, la pel·lícula de Marcel Barrena, s’estrenarà internacionalment el 23 de setembre en el marc del Festival de Cinema de Sant Sebastià.

El film està basat en una història real: la creació de l’ONG de l’Open Arms, una organització sense ànim de lucre que té com a missió protegir, al mar, a aquelles persones que intenten arribar a Europa.

La pel·lícula estarà protagonitzada per actors de gran renom com Eduardo Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Àlex Monner, Patricia López Arnaiz i Sergi López, i estaran acompanyats d’un repartiment internacional. Un cop estrenada al Festival de Sant Sebastià, l’estrena de Mediterráneo farà el seu recorregut pels diferents cinemes del país a partir de l’1 d’octubre d’aquest any.

Atenes, Lesbos, Barcelona i Mataró han estat els diferents escenaris de rodatge entre els mesos de setembre i octubre del 2020 d’una producció que va néixer per tal de donar visibilitat al viatge que van emprendre l’any 2015 dos socorristes de Badalona: Òscar Camps i Gerard Canals, però també per donar a conèixer la situació que pateixen cada any milers de persones que volen travessar el Mediterrani per a trobar un vida millor.