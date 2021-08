La cinquena temporada de The Crown, que anuncia la primera part del final de la sèrie (Netflix va confirmar que tindria només sis temporades) està a punt d’arribar i són moltes les expectatives creades per part dels més aficionats.

És per això que aquests dies la plataforma ha revelat quins seran els nous rostres dels prínceps de Gales, Carles i Diana. En aquesta nova temporada veurem uns prínceps més grans interpretats per a Dominic West com a Carles i a Elisabeth Debick com a Diana, i se centrà en els anys 90. Aquestes dues revelacions també han anat acompanyades per la de Ismelda Stauton com a Isabel II i Jonathan Pryce com a Felip.