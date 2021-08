Que el Reial Madrid té una televisió pròpia no és cap novetat: el 28 d’abril de 2016 es va estrenar Real Madrid TV, que arribava per TDT disset anys més tard de la seva creació. L’objectiu de l’equip de futbol madrileny era fer arribar a tota la seva actualitat en obert a les cases. Tot i això, sembla que no és suficient. Ara, el Real Madrid sol·licita fons europeus per la creació d’una plataforma digital i poder, així, ampliar la seva oferta televisiva, tal com ha informat Europa Press. D’aquesta manera, els aficionats podran gaudir dels continguts tant a través de la pàgina web com per les aplicacions natives per les televisions amb internet.