Aquesta nit a les 22.00 té lloc una nova entrega del programa Family Feud, una aposta nova nascuda aquest estiu ( i que està essent tot un èxit entre l’audiència) i presentada per Núria Roca.

L’objectiu és que dos grups de famosos que formen part d’algun equip de programes de televisió o que hi estiguin vinculats per algun aspecte de la seva professió competeixin per aconseguir un premi en metàl·lic que anirà destinar a una ONG o alguna associació social.

En aquesta ocasió s’enfronten cara a cara, amb el sobrenom dels Amiguetes, cinc còmics molt coneguts per ser habituals en programes d’humor en diferents cadenes de la televisió espanyola: Santiago Segura (qui ha encunyat el terme d’«amiguetes»), Florentino Fernández, Sara Sálamo, David Guapo i Leo Harlem. En el bàndol contrari s’hi troben representants del mític concurs de TVE Un, dos tres: Mayra Gómez Kemp, Míriam Díaz-Aroca, Beatriz Caravajal, Ángel Garó i Paco Arévalo. Tot i la desconfiança de Paco Arévalo a la veterana expresentadora Mayra Gómez, l’equip ha mostrat molta unitat.

Uns i altres hauran d’endevinar les respostes a preguntes fetes a 100 persones. Qui més n’encerti, més a prop estarà d’aconseguir el premi final.