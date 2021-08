Tan sols fa dues setmanes que els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 es van acomiadar, però l’Estadi Nacional de la capital japonesa ja ho torna a tenir tot a punt per acollir els Jocs Paralímpics. I, una vegada més, la televisió pública espanyola serà l’emissora oficial de la competició. Per aquesta ocasió, Espanya estarà representada per un total de 142 esportistes que han aconseguit la posició en 15 de les 23 disciplines del programa de competició: atletisme, bàsquet en cadira de rodes, ciclisme, futbol 5, judo, halterofília, natació, piragüisme, rem, taekwondo, tenis taula, tenis, tir, tir amb arc i triatló. Els Jocs seran del 24 d’agost al 5 de setembre.