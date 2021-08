El canal Cuatro ho té tot a punt per introduir un programa nou a la graella televisiva de la nova temporada. Es tracta d’A simple vista, un concurs adreçat a totes aquelles persones que presumeixen de tenir «gran intuïció», a més d’un alt nivell de cultura general, segons ha avançat Mediaset, que ja ha obert el càsting per tal de buscar els primers participants. Així, els concursants hauran d’endevinar, a simple vista, coses com, per exemple, si una persona està «casada o soltera», si li «agrada jugar a golf o prefereix fer un Tik Tok», o si és «informàtic o bomber», tal com s’ha pogut veure en els exemples del web del programa.