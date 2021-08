Tan esperat és el retorn de la mítica sèrie de Sexo en Nueva York, 17 anys després de la seva última temporada, com conèixer qui podria ocupar el lloc de Samantha, la protagonista caracteritzada pels seus comentaris desacomplexats sobre sexe. Tot i això, sembla que la productora ja ha trobat una substituta per aquest «reboot» de la sèrie d’HBO que es titularà And just like that: Nicole Ari Parker, l’actriu i exmodel estatunidenca.

Kim Catrall, que donava vida a la Samantha d’abans, va deixar enrere la sèrie a causa de l’avorriment que li va agafar al personatge i la mala relació que tenia amb Sarah Jessica Parker.