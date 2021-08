L’última temporada de The Walking Dead s’ha fet esperar però, per fi, avui s’estrena a FOX Espanya. Uns darrers capítols que estaran molt marcats pel retrobament entre Maggie i Negan, ja que serà el fil argumental de l’etapa final de la sèrie.

Així doncs, la vídua interpretada per Lauren Cohan estarà definitivament de tornada i no li farà gens de gràcia que l’assassí del seu marit (Negan, interpretat per Jeffrey Dean Morgan) s’hagi integrat a la comunitat de supervivents.

«Crec que ella haurà de matar-lo o ell haurà d’acabar amb ella», indica l’actor sense voler donar massa pistes sobre l’escena. No obstant això, cal recordar que seran supervivents i que tot dependrà de les ganes i la voluntat que tinguin de cooperar per seguir amb vida.

Passi el que passi, les postures d’aquests dos personatges són tan oposades, que segur que hauran d’intervenir molts factors perquè s’apropin. «Per cap d’ells és una situació agradable. Negan està frustrat i Maggie enfadada per raons òbvies», afegeix Morgan. Per sort, des d’avui els fanàtics de la sèrie podran donar resposta a moltes de les preguntes, al mateix moment que s’acomiadin d’una de les sèries més importants de l’última dècada.