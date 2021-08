El final de l’estiu està a punt d’arribar i les cadenes ja estan preparades per engegar una nova temporada que arrencarà d’aquí a poques setmanes. És per això que moltes ja han començat a promocionar les seves graelles i totes les novetats que s’hi inclouran.

La Sexta n’ha estat una i ja ha llançat la primera promoció de La Roca, el nou programa de Núria Roca que s’estrenarà al setembre i que es podrà veure els diumenges a la tarda.

El programa cobrirà la franja que, fins ara, ocupava Liarla Pardo. Jugant amb el títol del magazín, la cadena ha llançat la seva primera promoció: «Al setembre, laSexta estrena La Roca. Però, quina roca?», se sent dir a una veu en off. Després d’això apareixen unes imatges de l’actor Dwayne Johnson, d’una roca al mig del desert i del penyal de Gibraltar, entre d’altres. Diferents tipus de roques en les quals, de seguida, es pot percebre la mateixa Núria Roca que, amb un somriure còmplice, es pregunta el mateix: «Quin embolic, no? Quina Roca serà la que arribarà a la Sexta?».

Tot i això, aquest no és l’únic canvi al qual fa front la segona cadena d’Atresmedia en les properes setmanes. La sortida de Mamen Mendizábal de Más vale tarde serà ocupada per Iñaki López i Cristian Pardo.